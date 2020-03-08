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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تدرس إجلاء رعاياها من إيران لتفشي كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:30 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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تدرس حكومة سول خطة لإرسال طائرة لإجلاء رعاياها من إيران هذا الأسبوع، وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية في سول اليوم الأحد أن السفارة الكورية الجنوبية في إيران تتصل بالكوريين الجنوبيين، الذين يعملون أو يقيمون في البلاد لتسالفهم عما إذا كانوا يرغبون في أن يستقلوا الطائرة لإجلائهم إلى بلادهم.

وهناك حوالي 220 مواطنا كوريا جنوبيا في إيران ومن المتوقع أن يستقل حوالي مئة منهم طائرة طيران عارض للعودة إلى بلادهم، باستثناء هؤلاء الذين عادوا بالفعل.

وتعتزم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إجلائهم هذا الأسبوع، إذا أمكن، وتجري مشاورات ذات صلة مع طهران.

وتطلب حكومة سول إعداد طائرة طيران عارض من دولة ثالثة، حيث أنه من المستحيل إرسال طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية بشكل مباشر لإجلائهم، بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران.

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