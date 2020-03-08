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محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أستراليا توقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على النفط

الأحد 08/مارس/2020 - 09:28 ص
نفط
نفط
وكالات
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أعلنت استراليا عن أنها سوف توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بشأن حصولها على النفط الخام من احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي خلال أوقات الطوارئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن مكتب وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور القول إن الوزير سوف يوقع الاتفاق خلال زيارته لأمريكا.

وسوف يلتقى تايلور نظيره الأمريكي دان برويليت بالإضافة لعدد من المسئولين في قطاع النفط والغاز في تكساس.

ويشار إلى أن أستراليا لم تستطع أن تفى بمتطلبها المتعلق بامتلاكها مخزونا من النفط لمدة 90 يوما، وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2019.

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