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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توفير الكمامات.. طوارئ في سوهاج لمواجهة «كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 09:26 ص
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية، لمواجهة "فيروس كورونا".

ووجه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومنع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي، والتأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحي، والتأكد من توفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتي، والمواد المطهرة"، والتأكيد على تجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبي المخصص للتعامل مع الحالات.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه يجرى إرسال تقرير يومي إلى وزارة الصحة يتضمن بيان يومي بالمستلزمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، وبيان يوضح سلامة وكفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى التعامل مع الوافدين من الخارج بالحجر الصحي والمخالطين لهم، وإجراء فحص طبي شامل لجميع الوافدين وقياس درجة الحرارة، والتأكد من وجود حمى أو نزلات برد أو احتقان أو كحة جافة من عدمه، مع تطبيق تعريف الحالة "الكورونا المستجدة" والواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، كما يتم عمل كارت متابعة للوافدين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحديد مستشفى الإحالة بالمحافظة، وهي مستشفى سوهاج التعليمي حيث يوجد بها 137 سرير إقامة و4 أسرة عناية مركزة، و5 عناية قلب، و6 أجهزة تنفس صناعي كبار، و2 تنفس صناعي أطفال، وجهاز تحليل فيروسات أليزا، ويتم سحب وحفظ العينات وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، وفي حالة ورود نتائج إيجابية يتم تحويل الحالات إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح، عن طريق سيارة إسعاف ذاتية التعقيم.

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