في يومها العالمي.. الرئيس اللبناني يوجه رسالة للمرأة اللبنانية

سبب اختيار يوم 8 مارس لليوم العالمي للمرأة:

اليوم العالمى للمرأة إجازة رسمية:

شعار اليوم العالمي للمرأة 2020:

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، رساله للمرأة اللبنانية في اليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا كل الدعم لضحايا المجتمع وظلم القانون.ونشر عون تدوينة على حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" قائلًا: "في اليوم العالمي للمرأة نستذكر جميع النساء اللواتي كن ضحايا لمجتمعٍ أو لعنفٍ أو لظلم قانون".وأكد الرئيس اللبناني على أن أول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان.بدأت القصة في عام 1908، عندما خرجت 15.000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.واقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل عالمي، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية، وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.اتخذت بعض الدول من اليوم العالمي للمرأة اجازة رسمية تقديرًا لجهودها في المجتمع ومنها "أفغانستان وأنجولا، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والصين "للنساء فقط"، وكوبا، وجورجيا، وغينيا-بيساو، وإريتريا، وكازاخستان، ولاوس، ومقدونيا "للنساء فقط"، ومدغشقر "للنساء فقط"، ومولدوفا، ومنغوليا، ونيبال "للنساء فقط"، وروسيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام، وزامبيا".اختارت حملة اليوم العالمي للمرأة لهذا العام شعار "EachForEqual"، المستمد من فكرة عمل الأفراد من أجل صالح الجماعة.وجاء فى بيان الحملة: "نحن جميعا أجزاء من الكل، يمكن أن يكون لأعمالنا الفردية ومحادثاتنا وسلوكياتنا وعقلياتنا تأثير على مجتمعنا الأكبر، بشكل جماعي، يمكننا إحداث التغيير، بشكل جماعي، يمكننا أن نساعد على خلق عالم مساو بين الجنسين".