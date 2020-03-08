رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في يومها العالمي.. الرئيس اللبناني يوجه رسالة للمرأة اللبنانية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:14 ص
ميشال عون
ميشال عون
ياسمين محمود
طباعة
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، رساله للمرأة اللبنانية في اليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا كل الدعم لضحايا المجتمع وظلم القانون.

ونشر عون تدوينة على حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" قائلًا: "في اليوم العالمي للمرأة نستذكر جميع النساء اللواتي كن ضحايا لمجتمعٍ أو لعنفٍ أو لظلم قانون".

وأكد الرئيس اللبناني على أن أول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان.

سبب اختيار يوم 8 مارس لليوم العالمي للمرأة:


بدأت القصة في عام 1908، عندما خرجت 15.000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

واقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل عالمي، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية، وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.


اليوم العالمى للمرأة إجازة رسمية:

اتخذت بعض الدول من اليوم العالمي للمرأة اجازة رسمية تقديرًا لجهودها في المجتمع ومنها "أفغانستان وأنجولا، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والصين "للنساء فقط"، وكوبا، وجورجيا، وغينيا-بيساو، وإريتريا، وكازاخستان، ولاوس، ومقدونيا "للنساء فقط"، ومدغشقر "للنساء فقط"، ومولدوفا، ومنغوليا، ونيبال "للنساء فقط"، وروسيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام، وزامبيا".

شعار اليوم العالمي للمرأة 2020:

اختارت حملة اليوم العالمي للمرأة لهذا العام شعار "EachForEqual"، المستمد من فكرة عمل الأفراد من أجل صالح الجماعة.

وجاء فى بيان الحملة: "نحن جميعا أجزاء من الكل، يمكن أن يكون لأعمالنا الفردية ومحادثاتنا وسلوكياتنا وعقلياتنا تأثير على مجتمعنا الأكبر، بشكل جماعي، يمكننا إحداث التغيير، بشكل جماعي، يمكننا أن نساعد على خلق عالم مساو بين الجنسين".

موضوعات متعلقة

«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

مصر ترد على بيان إثيوبيا بشأن الجامعة العربية: «إهانة غير مقبولة»

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

الصور

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

الأكثر قراءة

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

منوعات

الكويت: الحبس والغرامة للمتهرب من فحص كورونا

ماكاو تفرض حجرًا على العائدين من 4 دول

هوس الكورونا.. محاكمة سيدتين تشاجرتا على ورق التواليت بأستراليا

كورونا يحظر المناسبات العامة في سلوفينيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

إيمان شاكر تحيي حفلا بدار الأوبرا 20 مارس

عرض فيلم «بين بحرين» بالمعهد الهولندي الفلمنكي

«الطريق إلى ما بعد الحداثة» على طاولة مناقشات «الحرية للإبداع»

العربية للعلوم تصدر «جنة الموت اللذيذ» و«إيجابية آية»