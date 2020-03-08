رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 وزراء يصلون إلى الأقصر.. وفحصهم بجهاز «الإنفرارد» (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 09:13 ص
مطار الأقصر
مطار الأقصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فور وصولهم إلى مطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان، والوزراء تم فحصهم فور وصولهم بجهاز «الإنفرارد» المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، ثم تابعوا واطمأنوا على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على جميع المسافرين.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان أكدت أن الدولة وضعت خطة وقائية مشددة يتم تطبيقها بكافة الموانئ والمطارات، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا المستجد في يناير الماضي، مشيرةً إلى أن الخطة تبدأ من داخل الطائرة حيث يتم توزيع كارت المراقبة الصحية على المسافرين، ويقوم المسافر بملء الكارت وهو على متن الطائرة، وعند وصوله يتم فحصه، وقياس درجة حرارته بأجهزة «الإنفرارد»، وعند اكتشاف أن أيًا من المسافرين يعاني من ارتفاع فى درجة الحرارة يتم عزله بالحجر الصحي بالمطار وفحصه ثم تحويله إلى مستشفى الحميات لسحب عينة تحليل PCR، الخاص بفيروس كورونا المستجد، والذي تظهر نتيجته بعد مرور 6 ساعات، وفي حال إيجابية التحليل يتم عزل الحالة فورًا بمستشفى العزل المخصص عن طريق سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان أكدت وجود تنسيق كامل مع وزارتي السياحة والطيران المدني في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن الوزارة تتابع على مدار الساعة كافة الموانئ والمطارات والمحافظات، وفور الاشتباه بأي حالة سيتم الإعلان عنها بكل شفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر
الأقصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

محمد رمضان يتسلم جائزة ويحيى حفل «إنترناشيونال فاشون أورد».. الليلة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

الصور

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

الأكثر قراءة

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

منوعات

الكويت: الحبس والغرامة للمتهرب من فحص كورونا

ماكاو تفرض حجرًا على العائدين من 4 دول

هوس الكورونا.. محاكمة سيدتين تشاجرتا على ورق التواليت بأستراليا

كورونا يحظر المناسبات العامة في سلوفينيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

إيمان شاكر تحيي حفلا بدار الأوبرا 20 مارس

عرض فيلم «بين بحرين» بالمعهد الهولندي الفلمنكي

«الطريق إلى ما بعد الحداثة» على طاولة مناقشات «الحرية للإبداع»

العربية للعلوم تصدر «جنة الموت اللذيذ» و«إيجابية آية»