بدء التصويت في انتخابات «أخبار اليوم» و«دار الهلال»

انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد عملية التصويت لاختيار أعضاء بمجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من مؤسسة "أخبار اليوم"، ومؤسسة "دار الهلال" بإشراف قضائي.وذكرت الهيئة الوطنية للصحافة أن الانتخابات تجرى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم، وأوضحت أن الانتخابات تتم باستخدام الحبر الفسفوري، مشيرة إلى أنها راجعت كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، وقامت اللجنة التنفيذية لها بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسستين للتأكد من مدى ملاءمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة.كما قام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مساء أمس السبت بزيارة المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات بالمقر الانتخابي الذي يستقبل الصحفيين والإداريين والعمال.وأثنى رئيس الهيئة على الاستعدادات التي تمت لعقد الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، بمنتهى الحيدة والشفافية والنزاهة، وعلى خروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسستين العريقتين، كما تابع استعدادات دار الهلال التي تجري فيها الانتخابات في نفس التوقيت.وتضم مؤسسة أخبار اليوم 834 صحفيا و2237 إداريا، و1604 عمال، ليبلغ إجمالي عدد العاملين بها 4675 فردا في 13 إصدارا ورقيا، وإصدار إليكتروني واحد هو بوابة أخبار اليوم.ويتنافس على مقاعد مجلس الإدارة بمؤسسة "أخبار اليوم" 7 صحفيين، 12 إداريا، و12 عاملا، بينما ترشح للجمعية العمومية 11 صحفيا و12 إداريا و5 عمال.أما مؤسسة دار الهلال فيعمل بها 239 صحفيا، 242 إداريا، و269 عاملا ليصل إجمالي العاملين بها إلى 750 فردا في 8 إصدارات، وترشح لمجلس الإدارة بمؤسسة "دار الهلال" 8 صحفيين، 12 إداريا، و8 عمال، بينما ترشح للجمعية العمومية 5 صحفيين و8 إداريين، و7 عمال.وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم بلغ لجنتين للصحفيين و4 للإداريين، و3 للعمال، وتوجد لجنة واحدة للإداريين و2 لجنة للعمال بفرع المؤسسة بأكتوبر، بالإضافة إلى لجنة بفرع المؤسسة بالإسكندرية، وأشارت إلى أنه تم تخصيص لجنة واحدة بدار الهلال للصحفيين، ولجنة واحدة للإداريين وكذلك لجنة واحدة للعمال.كانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة أخبار اليوم في الفرع الرئيسي وفرع المؤسسة في 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيرًا على العاملين لمباشرة حقوقهم في الانتخابات المقررة قانونًا واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.وقررت الهيئة الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية في مؤتمر صحفي يوم 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج الانتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.وبدأت الانتخابات بمؤسسة الأهرام يوم 5 مارس، وتجرى اليوم الأحد بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، ثم دار التحرير ودار المعارف يوم 10 مارس، ثم مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم 12 مارس.وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في 24 فبراير الماضي، لتقام انتخابات المؤسسات لأول مرة وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، والذي حدد مدة عضوية مجالس الإدارة وأيضا الجمعيات العمومية بثلاث سنوات.وتتشكل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوًا هم رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة، 6 أعضاء منتخبين؛ "اثنان من الصحفيين، اثنان من الإداريين، واثنان من العمال"، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لستة أعضاء من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لاستكمال التشكيل.وتُشكل الجمعيات العمومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، 3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، 7 من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر؛ "2 من الصحفيين و2 من الإداريين و2 من العمال"، وتنتخب كل فئة ممثليها.