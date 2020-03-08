زحام بالمعامل المركزية لإجراء فحص الكورونا للمسافرين

شهدت المعامل المركزية صباح اليوم الأحد، زحام شديد من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل كورونا للسفر للخارج.وبدأت المعامل المركزية بوزارة الصحة، اليوم الأحد، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة.وأكدت وزارة الصحة أنها ستوفر تحليل الكشف عن فيروس كورونا اليوم، في مقر المعامل المركزية.وتواصل الصحة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.وتتابع وزارة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.