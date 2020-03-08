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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يتسلم أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

الأحد 08/مارس/2020 - 08:35 ص
صواريخ
صواريخ
وكالات
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تسلمت القوات المسلحة المغربية نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، الذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

وتم نقل الراجمات إلى مقر ثكنة المجموعة 18 للمدفعية الملكية، وهذا النظام الحربي عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم، قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أزيد من 150 كيلومترا.

ولا يتعدى هامش الخطأ المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعلها من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانة الجيش المغربي، حيث أن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغ محملة بـ 280 كيلوجرام من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.

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