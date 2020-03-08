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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

23 قتيلا حصيلة ضحايا انهيار مبنى في باكستان

الأحد 08/مارس/2020 - 08:33 ص
باكستان
باكستان
ا ش ا
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أعلنت السلطات في باكستان اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في منطقة "جوليمار" بمدينة "كراتشي" إلى 23 قتيلا.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن السلطات منعت عائلات المفقودين من الاقتراب من المبنى بينما يواصلون البحث عن ذويهم.

وكان وزير الحكم المحلي ناصر حسين شاه أكد - في وقت سابق - أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المباني غير القانونية، موضحا أن حكومة إقليم "السند" تراقب علاج المصابين جراء الحادث وتتأكد من أنهم يتلقون أفضل علاج ممكن.

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