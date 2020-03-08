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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

2.4% نموّ الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:32 ص
تقنية المعلومات في
تقنية المعلومات في الشرق الأوسط
طارق عتمان
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توقّعت مؤسسة "جارتنر" للأبحاث، أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قرابة 160 مليار دولار في العام 2020، وهو ما يمثّل زيادة بمعدّل 2.4% عن العام 2019.

وأضافت "جارتنر"، وتسهم المبادرات الاقتصادية غير النفطية مثل "إكسبو دبي" 2020، ومشروع "القديّة" الترفيهي الرياضي الثقافي، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع "نيوم" في المملكة العربية السعودية، في تعزيز أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على الإنفاق على تقنية المعلومات في الأسواق المحلية، فقد شهد العام 2019 إحجام المؤسسات في المنطقة عن الاستثمار في أنظمة مراكز البيانات، وأجهزة وخدمات الاتصالات، ما تسبب في تراجع إجمالي الانفاق على تقنية المعلومات بحوالي 2.8%.

وتابعت: "تتجه المؤسسات من مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2020 نحو زيادة ميزانيات تقنية المعلومات، لا سيما الإنفاق على برامج حلول المشاريع التي يتوقّع أن تحقق أعلى معدلات النمو خلال هذا العام (انظر الجدول أدناه)، وسنشهد زيادة في الإنفاق على الأجهزة خلال العام 2020 بعد التراجع الذي شهده هذا القطاع خلال العام 2019 والذي تجاوز نسبة 9%".

واستطردت: "ومن المتوقع أن يسجل قطاع الأعمال المحلي زيادة في الإنفاق على الأجهزة بمعدل 3.6% في العام 2020 وذلك بالاستفادة من انحسار تأثير أسعار صرف العملة، والتي كانت السبب في ارتفاع أسعار هذه المنتجات، كما سيتواصل نمو إنفاق المؤسسات على البرمجيات، لتحقق معدل نمو يزيد عن تسعة بالمئة خلال العام الجاري، كما تشير التوقعات إلى أن هذا التوجه سيبقى سائدا على مر السنوات الثلاث القادمة، لا سيما مع تحول المزيد من المؤسسات إلى استخدام منتجات وخدمات تعتمد الحوسبة السحابية".

ومع تواصل استثمار المؤسسات المحلية في توفير مزيد من الموارد وتعزيز ميزانيات لتقنية المعلومات ضمن مبادراتها للتحول الرقمي، ستبرز حاجة الأسواق المحلية إلى خدمات الاستشارات التقنية، ويتوقع أن يصل حجم الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات في العام 2020 إلى قرابة 13.1 مليار دولار، أي بزيادة سنوية تصل إلى 8.4% مقارنة بالعام الماضي، وبالمقارنة مع مناطق أخرى، فإن مستويات الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط تضعها بين مصاف أعلى أربع مناطق حول العالم (بعد الصين، والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية).

يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول توقعات صناعة تقنية المعلومات من خلال الندوة المكملة بعنوان "توقعات الإنفاق على تقنية المعلومات، الربع الأخير لعام 2019.. التقنيات الصاعدة في العام 2020".

وتعتمد منهجية جارتنر في توقعاتها للإنفاق على تقنية المعلومات اعتمادا كبيرا على التحليل المفصّل لمبيعات آلاف من شركات التصنيع وتزويد الخدمات تغطي المجموعة الكاملة لمنتجات تقنية المعلومات، كما تستخدم جارتنر تقنيات البحث الأساسية، وتستكمل ذلك بمجموعة من المصادر الثانوية، لتمكينها من بناء قاعدة بيانات شاملة تحتوي بيانات حول حجم الأسواق يمكن الاعتماد عليها في رصد هذه التوقعات.

كما أن تقارير "جارتنر" للتوقعات الفصلية للإنفاق على تقنية المعلومات ترصد توجهات مختلف قطاعات الأسواق التقنية من أجهزة، وبرمجيات، وخدمات تقنية، وقطاع اتصالات، وتساعد هذه التقارير عملاء جارتنر على مواكبة تطورات الأسواق وتسليط الضوء على الفرص المتاحة والتحديات التي تشكلها.

وأحدث هذه الدراسات المتوفرة من "جارتنر" صدرت بعنوان "بيانات جارتنر للأسواق، إصدار الربع الأخير من 2019"، إذ تحتوي هذه الدراسة الفصلية لتوجهات الإنفاق على تقنية المعلومات على روابط لأحدث التقارير، والندوات، والمنشورات، والبيانات الصحفية حول الإنفاق على تقنية المعلومات.

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