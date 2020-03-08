الصين: 27 وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير عن 27 وفاة و44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3100 وفاة و80859 إصابة حتى نهاية أمس.وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفاة الـ27 كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس وسط البلاد) التي سجلت أيضا 41 حالة إصابة من بين الإصابات الجديدة المؤكدة، فيما جاءت الحالات الثلاث الباقية من خارج الصين، مشيرة إلى أن الصين سجلت حتى الآن 63 حالة إصابة بالفيروس من الخارج حتى نهاية يوم أمس.وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 84 حالة إصابة جديدة مشتبه بها يوم أمس، فيما غادر 1661 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 57143 شخصا حتى نهاية يوم أمس، وانخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 225 ليصل إلى 5264 حالة.وتابعت اللجنة أن 23074 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع المرضى المصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 109 حالات مؤكدة بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و45 حالة في مقاطعة تايوان بينها وفاة واحدة، فيما خرج 55 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و13 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.