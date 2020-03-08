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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد شفيق ينتهي من تصوير «العمر الضائع» أواخر مارس

الأحد 08/مارس/2020 - 07:59 ص
أحمد شفيق
أحمد شفيق
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يكثف المخرج أحمد شفيق تصوير مشاهد القصة الثانية من مسلسل (ما لا يعرفه الرجال)، والتي تحمل اسم (العمر الضائع)، وتدور أحداثها في 10 حلقات للانتهاء من كافة مشاهدها أواخر مارس الجاري.

ومسلسل (ما لا يعرفه الرجال) قصة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتدور أحداث العمل في 60 حلقة، ويتكون من مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتتناول أحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تتعلق بالمرأة والمجتمع، مثل العنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة،وغيرها من الموضوعات.

وتتضمن قائمة مخرجي المسلسل كل من تامر عشري، أحمد شفيق، محمد أسامة، محمود كامل، محمد جمعة، وسميح النقاش، بينما تضم قائمة مؤلفي العمل كل من أمين جمال، عبير سليمان، ريم القماش، محمد الدباح، عمر عبد الحليم، ومحمد محرز.

قصة "العمر الضائع" تأليف عبير سليمان، وبطولة أروى جودة، أحمد صفوت، طارق عبد العزيز، وكارولين خليل، ومحمد التاجى، وعدد آخر من الفنانين.

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