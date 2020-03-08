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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تدمير 4 آلاف منزل و52 مليون دولار خسائر الكوارث الطبيعية بالصين

الأحد 08/مارس/2020 - 07:58 ص
الصين
الصين
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تسببت الكوارث الطبيعية التي شهدتها الصين خلال شهر فبراير الماضي في مقتل شخصين وتدمير 4 آلاف منزل وخسائر اقتصادية مباشرة تتجاوز 52 مليون دولار.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية - في بيان اليوم الأحد - أن حوالي 216 ألف شخص في أنحاء البلاد تأثروا بالكوارث الطبيعية المختلفة التي أسفرت عن مقتل شخصين وتدمير أكثر من 4000 منزل في فبراير، مشيرة إلى أن عدد القتلى والمفقودين انخفض بنسبة 50% عن نفس الفترة في السنوات الخمس الماضية.

وأضافت الوزارة أن الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغت 360 مليون يوان (حوالي 2ر52 مليون دولار)، بانخفاض 29% عن المعدل المسجل في نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الصين تأثرت - بشكل أساسي - بانخفاض درجات الحرارة وكوارث الثلوج وعواصف البرد الشهر الماضي، في حين وقعت حرائق الغابات والزلازل على نطاقات مختلفة.

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