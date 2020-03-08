ارتفاع عدد مصابى «كورونا» فى سنغافورة لـ138 حالة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 138 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 حالات إصابة جديدة.وذكرت شبكة «سي.إن.إن.» الأمريكية، أن الحالات الجديدة هي لـ6 من مواطني سنغافورة، بالإضافة إلى سيدة إندونيسية، ورجل إيطالي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.