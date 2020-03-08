ارتفاع عدد مصابى «كورونا» فى سنغافورة لـ138 حالة
الأحد 08/مارس/2020 - 07:54 ص
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 138 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 حالات إصابة جديدة.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن.» الأمريكية، أن الحالات الجديدة هي لـ6 من مواطني سنغافورة، بالإضافة إلى سيدة إندونيسية، ورجل إيطالي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن.» الأمريكية، أن الحالات الجديدة هي لـ6 من مواطني سنغافورة، بالإضافة إلى سيدة إندونيسية، ورجل إيطالي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.