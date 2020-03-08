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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس صلوات جناز الأنبا صرابامون.. الثلاثاء

الأحد 08/مارس/2020 - 07:50 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يتراس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جناز الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، يوم الثلاثاء ١٠ مارس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ونعى مجمع دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون وبرية شيهيت للكنيسة القبطية وشعبها في مصر والخارج أباهم الروحي ومدبرهم مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية، فجر الأحد،عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا، بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاورس في ٢٢١ ١٩٣٧، وترهب في دير السريان العامر في ٨ ١٢ ١٩٥٩م، ورُسم قسًا في ٢٤ ٢ ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا فى٧٢٥ ١٩٦٧م.

ورسم أسقفا عاما بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ١٧ ٦ ١٩٧٣، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في٢٨ مايو ١٩٧٧م.

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