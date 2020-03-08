توجيهات «السيسى» بتوفير السلع بأسعار مناسبة يتصدر اهتمامات الصحف

حازت اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، التي أبرزت توجيهاته ببذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وكذلك تكليفه بتطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي.وفي الشأن الاقتصادي، تابعت الصحف نشاط المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين بتورنتو في كندا، وبعدها منتدى غاز شرق المتوسط في واشنطن.وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس السيسي مع أعضاء في الحكومة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للوصول الى الفئات الأكثر استحقاقا.وأشارت الصحيفة إلى أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب وزير المالية للخزانة العامة.وفي اجتماع ثان، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الرئيس السيسى تشديداته على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل فى هذا المجال.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ومحافظ البنك المركزى ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمي والمالية والداخلية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية.إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية أكدت أمس استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وحيازة الأسلحة غير المرخصة والتصدي لجرائم الفساد وضبط كافة محاولات التعدى على المال العام.ونقلت الصحيفة عن الوزارة إن أجهزة الأمن تمكنت - خلال أسبوع - من ضبط أكثر من 1600 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة من بينها قضايا التهرب من الضرائب على القيمة المضافة.اقتصاديا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بحث سبل تعزيز التعاون مع عدد من الشركات العالمية فى مجالات التعدين والبترول في ختام مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعدين بتورنتو فى كندا.وأشارت الصحيفة إلى أن وزير البترول التقى مع مارى انجى امبى وزيرة التجارة الدولية الكندية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعدين، خاصة أن الشركات الكندية لها باع طويل في هذا المجال، حيث استعرض الملا خطط وبرامج عمل الوزارة الجارى تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع التعدين.ونقلت الصحيفة عن الوزيرة الكندية ترحيبها بمشاركة مصر القوية في المؤتمر، وأشارت إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كثير من الشركات العالمية في مجال التعدين.