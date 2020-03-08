وفد وزارى يغادر إلى الأقصر للوقوف على آخر مستجدات «كورونا»

كشف مصادر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار سيتفقد، اليوم الأحد، محافظة الأقصر؛ للوقوف على الإجراءات الوقائية المتبعة بالمدينة والحركة السياحية الوافدة إليها فى الفترة الحالية، والإجراءات المتبعة داخل منافذ الوصول سواء بريا أو جويا.وعلمت «الدستور» أنه سيصاحب «العنانى»،خلال هذه الزيارة، عدد من الوزراء المعنيين من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني.يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت، حرص مصر على الشفافية في إعلان آخر التطورات بشأن فيروس «كورونا» المستجد عبر تقارير يومية لوزارة الصحة، والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية.كما أعلن عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل، التى ظهرت بها أول 12 حالة مصابة بالفيروس وتم نقل الجميع إلى الحجر الصحي.