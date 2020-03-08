الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الأحد، الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 12 27شبين الكوم 11 26طنطا 11 26دمنهور 12 25الإسكندرية 13 24بلطيم 12 24مطروح 10 23السلوم 10 27سيوة 09 25بورسعيد 12 21دمياط 12 21الزقازيق 12 27الإسماعيلية 10 27السويس 12 25العريش 11 21رفح 10 20رأس سدر 14 24نخل 07 25نويبع 16 26طابا 12 24كاترين 05 20الطور 15 26شرم الشيخ 17 26الغردقة 16 27مرسى علم 16 26الفيوم 11 27بنى سويف 11 27المنيا 11 28أسيوط 10 28سوهاج 11 29قنا 12 29الأقصر 13 30أسوان 14 31أبوسمبل 15 30الوادى الجديد 10 29شلاتين 18 26أبو رماد 19 25حلايب 18 25رأس حدربة 18 24