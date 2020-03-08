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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 27 درجة

الأحد 08/مارس/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الأحد، الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 12 27
شبين الكوم 11 26
طنطا 11 26
دمنهور 12 25
الإسكندرية 13 24
بلطيم 12 24
مطروح 10 23
السلوم 10 27
سيوة 09 25
بورسعيد 12 21
دمياط 12 21
الزقازيق 12 27
الإسماعيلية 10 27
السويس 12 25
العريش 11 21
رفح 10 20
رأس سدر 14 24
نخل 07 25
نويبع 16 26
طابا 12 24
كاترين 05 20
الطور 15 26
شرم الشيخ 17 26
الغردقة 16 27
مرسى علم 16 26
الفيوم 11 27
بنى سويف 11 27
المنيا 11 28
أسيوط 10 28
سوهاج 11 29
قنا 12 29
الأقصر 13 30
أسوان 14 31
أبوسمبل 15 30
الوادى الجديد 10 29
شلاتين 18 26
أبو رماد 19 25
حلايب 18 25
رأس حدربة 18 24

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