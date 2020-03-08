رحيل أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

توفي منذ قليل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، ألمت به.وفي وقت سابق، كشف دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عن الحالة الصحية للأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير.وأفاد الدير، في بيان له، بتعرض نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر، لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٠، ونقل على أثرها لمستشفى السلام بالمهندسين.وأضاف أنه «تم إجراء الفحوص الطبية الكاملة لنيافته، ونصح الأطباء بمنع الزيارة تمامًا عنه، لمثوله لعلاج طبي مكثف بالعناية المركزة، وهذا لطمأنة أبنائه داخل وخارج مصر».واختتم البيان: «نرجو الصلاة لنيافته وعدم الانتباه لأي شائعات».