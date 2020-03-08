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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم «بين بحرين» بالمعهد الهولندي الفلمنكي

الأحد 08/مارس/2020 - 03:51 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرضًا للفيلم الروائى الطويل «بين بحرين» من إخراج أنس طلبة٬ وذلك بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة.

الفيلم من تأليف مريم نعوم٬ وأماني التونسي٬ وتبلغ مدة عرضه 88 دقيقة، من بطولة: يارا جبران - ثراء جبيل - فاطمة عادل - عارفة عبد الرسول - عهد عبد المنعم.

تدور أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها «زهرة» لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، حيث تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

يشار إلى أن فيلم «بين بحرين» هو أول فيلم روائي نتاج للتعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية ومن إنتاج شركة أكسير.

وفاز الفيلم بسبع جوائز وشهادة تقدير، خلال مشاركته في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما٬ وهي: أفضل فيلم، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل سيناريو، وأفضل مونتاج، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل مخرج.

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