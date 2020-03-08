«الطريق إلى ما بعد الحداثة» على طاولة مناقشات «الحرية للإبداع»

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ بمركز «الحرية للإبداع» بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة لمناقشة كتاب «ماركس ضد نيتشة.. الطريق إلى ما بعد الحداثة»، والصادر مؤخرا عن دار روافد للنشر٬ للباحث الدكتور محمد دوير، حيث يناقش الكتاب كل من: المترجم الناقد السيد إمام٬ والباحث الدكتور أشرف منصور.وانشغل الكتاب بعرض صور التضاد بين ماركس ونيتشه «التضاد الذاتي – التضاد الموضوعي – التضاد الواقعي – التضاد الفلسفي»، وذلك في دراسة تحليلية نقدية مقارنة تحاول إحداث مقاربة فلسفية بين المقولة الثقافية من جهة ومحيطها الاجتماعي وبيئتها السياسية من جهة أخرى.وجاءت تلك الضدية بالأساس انطلاقا من أن كارل ماركس كان صوت سلب البرجوازية، أي صوت الطبقة العاملة، وصوت هؤلاء الذين يقفون في مواجهة الاستلاب الاقتصادي، والاغتراب الإنساني، وانتهاك موارد الطبيعة، وتدمير البيئة؛ وما يتبع هذا السلب من خصائص متباينة أسهمت في مسيرة نقد الرأسمالية والدعوة لتجاوزها.وعلى الجانب الآخر كان نيتشه صوت سلب العقل والعقلانية والحداثة ومقوماتها، وما يتبع هذا السلب من نتائج تكشف عن نفسها في معظم دراسات ما بعد الحداثة التي تسعى لضرب كل سلطة تراكمت في الخبرة الإنسانية في مرحلة الحداثة وما قبلها.