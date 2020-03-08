رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لحظة نقل ركاب «الباخرة الموبوءة» في الأقصر (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 04:37 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
غادر ركاب الباخرة الموبوءة بفيروس «كورونا»، محافظة الأقصر، على متن طائرة حربية، بعد أن تم إخلائهم من الباخرة بواسطة سيارات إسعاف ذاتية التعقيم.

وفي وقت سابق، أعلنت مدينة الأقصر تخصيص طائرة حربية لنقل الحالات المصابة بـ«كورونا» التي كانت على متن الباخرة إلى المستشفى المخصص للحجر الصحي في مرسى مطروح.

وقالت المدينة، في بيان لها، إن «الـ11 حالة السلبية ستكون تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا لضمان السلامة التامة للجميع»، مشيرة إلى أنه تم تخصيص طبيب مرافق للمصابين أثناء السفر على متن الطائرة لضمان سلامتهم.

وأوضحت أنه تقرر إقلاع الطائرة المخصصة لنقل الحالات في تمام الساعة الحادية عشر مساء السبت.

وناشد البيان السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة وتحري مصادر الأخبار حتى لا تساعد في نشر وترويج الأخبار غير الصحيحة، مؤكدًا أن «الأمر الطارئ يحظى باهتمام كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة».

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أن هناك 11 حالة من على متن الباخرة النيلية في الأقصر ثبتت سلبية تحاليلهم، إضافة إلى إصابة 33 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

الصور

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. اليوم

يحيى مختار: «مفيش حاجة اسمها أدب نوبى»

«الدرويشة» فى بتانة.. الخميس

أستاذ تاريخ: الإخوان تعلموا الفاشية على يد موسوليني