لحظة نقل ركاب «الباخرة الموبوءة» في الأقصر (صور)

غادر ركاب الباخرة الموبوءة بفيروس «كورونا»، محافظة الأقصر، على متن طائرة حربية، بعد أن تم إخلائهم من الباخرة بواسطة سيارات إسعاف ذاتية التعقيم.وفي وقت سابق، أعلنت مدينة الأقصر تخصيص طائرة حربية لنقل الحالات المصابة بـ«كورونا» التي كانت على متن الباخرة إلى المستشفى المخصص للحجر الصحي في مرسى مطروح.وقالت المدينة، في بيان لها، إن «الـ11 حالة السلبية ستكون تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا لضمان السلامة التامة للجميع»، مشيرة إلى أنه تم تخصيص طبيب مرافق للمصابين أثناء السفر على متن الطائرة لضمان سلامتهم.وأوضحت أنه تقرر إقلاع الطائرة المخصصة لنقل الحالات في تمام الساعة الحادية عشر مساء السبت.وناشد البيان السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة وتحري مصادر الأخبار حتى لا تساعد في نشر وترويج الأخبار غير الصحيحة، مؤكدًا أن «الأمر الطارئ يحظى باهتمام كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة».وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أن هناك 11 حالة من على متن الباخرة النيلية في الأقصر ثبتت سلبية تحاليلهم، إضافة إلى إصابة 33 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.