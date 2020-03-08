تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا» في العاصمة الأمريكية

أعلنت موريل باوزر، عمدة واشنطن، مساء السبت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في العاصمة الأمريكية.وقالت «باوزر»، عبر صفحتها على موقع «تويتر» إنه: «في وقت متأخر من اليوم، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا».وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، حالة الطوارئ وذلك بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الولاية إلى 76 حالة.وجاء إعلان كومو، خلال بيان صحفي السبت، في الوقت الذي ازدادت المخاوف بشأن انتشار الفيروس في مدينة نيويورك التي لديها 11 حالة مؤكدة.وكانت السلطات الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة أعلنت أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد بلغ 308 حالات.