إيطاليا تغلق دور السينما والمسارح بسبب «كورونا»

قررت السلطات الإيطالية غلق دور السينما والمسارح والمتاحف في جميع أنحاء البلاد، على خلفية مكافحتها لفيروس «كورونا» المتفشي بالبلاد.وفي وقت سابق، كشف بيان صادر عن إدارة الحماية المدنية الإيطالية، عن حدوث ارتفاع قياسى فى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال يوم واحد ليصل إلى 1247 شخصًا.وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا وصل إلى 5883 حالة، فيما وصل عدد الوفيات حتى اليوم إلى 36 شخصًا.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن إيطاليا تحتل المركز الثانى من حيث عدد الوفيات بعد الصين، التى بلغت 233 شخصا.وأشار رئيس المعهد الصحى الإيطالى سلفيو بروسافيرى إلى أن أغلب الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من أمراض أخرى مزمنة.