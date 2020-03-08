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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: ترامب لم يتعامل مباشرة مع الشخص المصاب بـ«كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
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أكدت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الابيض أن طبيب الرئيس الأمريكي ترامب وجهاز الخدمات السرية الأمريكي يعملان "لضمان اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة الأولى وجميع أفراد البيت الابيض بأكمله.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له أنه، لا يوجد أي إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس كانا "على مقربة" من شخص حضر مؤتمر العمل السياسي المحافظ وتأكد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب وبنس ألقيا كلمة في أيام مختلفة أمام المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الماضي.

وقال اتحاد المحافظين الأمريكيين في بيان إن الشخص الذي ثبت إصابته يوم السبت لم يكن له أي تعامل مباشر مع أي منهما ولم يحضر الأحداث في القاعة الرئيسية.

وأضاف الاتحاد، الذي ينظم المؤتمر السنوي "إدارة ترامب تدرك الموقف، وسنستمر في التواصل المنتظم مع جميع المسؤولين الحكوميين المناسبين"، وقال إن الشخص أصيب بالفيروس قبل المؤتمر.

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