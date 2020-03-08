الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ذكر تقرير إخباري أن رجلًا أرجنتينيا في الستينيات من عمره توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا؛ مسجلًا بذلك أول حالة وفاة بالمرض في البلاد وأمريكا اللاتينية.وقالت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إن الرجل سافر إلى فرنسا قبل أن يعود إلى الأرجنتين، مضيفة أنه توفي صباح يوم السبت في مستشفى كوزمي آر جريش.وكانت السلطات الصحية الأرجنينية، أكدت تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.