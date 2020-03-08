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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العربية للعلوم تصدر «جنة الموت اللذيذ» و«إيجابية آية»

الأحد 08/مارس/2020 - 02:09 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "جنة الموت اللذيذ" من تأليف فادي شديد.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "موتى لم أقتلهم، ولم أعرف أشكالهم، ولم أجد جثثهم ولا آثار الدماء، قمصانهم السوداء المعلقة على الشبابيك هي كل ما عثرت عليه من بقايا آثارهم، حتى تلك المرأة المنخوبة التي ينذر حضورها بالشؤم والتعاسة إختفت أياما طويلة، عذبتني بغيابها بعد أن انسحبت من معركة المراقبة والمتابعة وتركتني أخوض حربًا مع الحيرة والفضول، حتى إشتاقت مخاوفي لحرب الإشارات اللاسلكية بيني وبين الخطر الرابض في الجوار، رغم أن الموت القبيح اذا ما حضر مقارنة بحضورها، كما لو أن البدر قد طلع من بين الغمام الأسود بظل لطيفه كل البهاء".

وعن نفس الدار صدر كتاب بعنوان "آية تبعث الأمل.. إيجابية آية" تأليف وفاء إبراهيم السَليْم، والتي تقول في مقدمتها للكتاب: "حينَ بدأتُ أبحثُ عن مصادرِ الإيجابيةِ لم أجدْ أفضلَ من القرآنِ الكريمِ؛ فآياتُه تملأُ الإنسانَ طاقةً وإيجابيةً، فالتفكيرُ الإيجابيُّ هو جوهرُ النجاح. فالقرآنُ يحثُّ على عدمِ الحزنِ والوهنِ، ويدعُو إلى التفاؤلِ وعدمِ اليأسِ والتعاملِ مع الواقعِ برضَا نفسٍ وقناعةٍ، فهو يبعثُ الأملَ والسعادةَ".

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