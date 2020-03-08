مصرع 14 من العناصر المسلحة الموالية لداعش بالفلبين

أعلن المتحدث العسكرى الفلبينى، أن قوات الجيش تمكنت من قتل 14 من العناصر المسلحة الموالية لتنظيم داعش الإرهابى خلال عملية عسكرية نفذت مؤخرًا جنوب البلاد.ونقلت شبكة (أيه.بي.سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث الليفتنانت جنرال سيريليتو سوبيانا قوله: "إن العملية العسكرية - التى نفذت على مدار أسبوع بإقليم ماجوانداناو - أسفرت عن مصرع 4 من الجنود وجرح 10 آخرين"، نافيا ما تردد على لسان العناصر المسلحة المتمردة عن سقوط 43 قتيلاً فى صفوف القوات الحكومية، واصفا تلك التقارير بأنها "غير صحيحة".تجدر الإشارة إلى أن جبهة تحرير مورو - أكبر الجماعات الإسلامية المتمردة جنوب الفلبين - وقعت عام 2014 اتفاقا مع الحكومة للحكم الذاتى أدى إلى إنهاء عشرات الأعوام من التمرد الانفصالى هناك.يذكرأن، أعلنت السلطات الفلبينية تحطم مروحية تقل قائد الشرطة الوطنية بالفلبين، وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بكابل كهرباء عند إقلاعها اليوم الخميس، وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية أن أفراد الشرطة تمكنوا من انتشال الجنرال آرتشي فرانسيسكو جامبوا، و7 آخرين من بين الحطام، وقد أصيب آرتشي بإصابات طفيفة بالكتف وتم نقله مع باقي المصابين إلى مستشفى في العاصمة مانيلا، اإلا أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.وقد تولى جامبوا مؤقتا قيادة الشرطة الوطنية في أكتوبر الماضي بعد تقاعد سلفه مبكرا على خلفية ادعاءات بتورطه في الاتجار بالمخدرات.