إيطاليا: 1247 إصابة بـ«كورونا» خلال يوم واحد

كشف بيان صادر عن إدارة الحماية المدنية الإيطالية، عن حدوث ارتفاع قياسى فى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال يوم واحد ليصل الى 1247 شخصًا.وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا وصل - حتى الآن - إلى 5883 حالة، فيما وصل عدد الوفيات حتى اليوم إلى 36 شخصًا.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن إيطاليا تحتل المركز الثانى من حيث عدد الوفيات بعد الصين، التى بلغت 233 شخصا.وأشار رئيس المعهد الصحى الإيطالى سلفيو بروسافيرى إلى أن أغلب الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من أمراض أخرى مزمنة.كانت الحكومة الإيطالية، أعلنت عن وضع‬⁩ مدن فينيسيا ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.