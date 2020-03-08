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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربى يضرب أهدافًًا عسكرية حوثية بالصليف غرب اليمن

الأحد 08/مارس/2020 - 03:03 ص
جريدة الدستور
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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أمس السبت، بدء تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية بالصليف فى محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأشار التحالف - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إلى أنه دمر مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة فى المنطقة، كاشفا أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مطالبا فى الوقت ذاته المدنيين فى الصليف بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد على أن ميليشيا الحوثى تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة، مؤكدا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى الإنساني.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك اجتمع - أمس - مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث للحديث عن التحركات الأممية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية فى اليمن.

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