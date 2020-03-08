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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

افتتاح معرض «خطاطات مصريات» بمكتبة القاهرة.. اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 01:14 ص
د. فرخندة حسن
د. فرخندة حسن
نضال ممدوح
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تفتتح الدكتورة فرخندة حسن٬ رئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ فعاليات معرض «خطاطات مصريات»، وذلك بمشاركة نخبة من فنانات محافظات مصر المختلفة٬ تحت إشراف قومسير عام المعرض الفنان أحمد الشافعي.

لا يمكن بحال من الأحوال إغفال دور المرأة في الارتقاء بفنون الخط العربي عبر العصور، فوسط الحضور الطاغي للرجل في مجال الخط، تسجل المرأة حضورًا لها في هذا الحقل الإبداعي، عبر أعمال تعكس خصوصيتها الأنثوية، إذ لعبت دورًا بارزًا في تجويد الخط، وتطوير فنونه، بما أضافته لهذا الفن الجميل٬ وعلى مر العصور شاركت المرأة الرجل في فنون وإبداعات الخط.

ويأتي المعرض بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة المصرية في السادس عشر من مارس٬ وهو التاريخ الذي يواكب استشهاد مجموعة من السيدات المصريات في ثورة 1919 وهن: «نعيمة عبد الحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح».

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