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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 12:59 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يفتتح بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، معرضًا للكاريكاتير بعنوان «نص الدنيا»، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

ويشرف على المعرض الفنانة مروة إبراهيم، ويستمر حتى 19 مارس الجاري، يعقبه حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

ويشارك في المعرض 24 فنانًا وفنانة، قدموا أكثر من 55 عملًا «كاريكاتيري»، ويتناول موضوع المرأة وقضاياها، حيث سلطت لوحات الفنانين الأضواء على المشاكل التي تعاني منها مثل «زواج القاصرات، ومحاولات تهميش دورها في المجتمع»، فيما استطاع هؤلاء المبدعون بلوحاتهم الساخرة التعبير عن محاولات البعض التقليل من شأن المرأة.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من البورتريهات الكاريكاتيرية للعديد من الشخصيات النسائية وهن «ماري منيب، روز اليوسف، أمينة رزق وصفية زغلول».

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افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. اليوم

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