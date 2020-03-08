بالأسماء.. مصرع 30 شخصًا في اصطدام صهريج بترول بدمشق (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمصرع نحو 30 شخصًا في اصطدام صهريج بترول بحافلتي زوار عراقيين في دمشق كانوا متوجهين إلى مزار السيدة زينب في الضاحية الشرقية بالعاصمة السورية.وقال اللواء محمد خالد الرحمون، وزير الداخلية، إن الحادث سببه عطل بفرامل الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه بحافلتين تحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر، ما أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 70 آخرين، كحصيلة أولية، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد.ولاحقًا أعلنت مصادر حكومية أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 30 صريعًا و100 جريح، بينما تواصل كوادر الدفاع المدني إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث، كما تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.وأكد المهندس علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق، أن كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.