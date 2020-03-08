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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مطربة الإحساس «عليا» تنتظر طرح أغنيتها الجديدة «روق علينا»

الأحد 08/مارس/2020 - 12:24 ص
جريدة الدستور
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تدخل المطربة عليا، بعد ساعات قليلة، مرحلة جديدة فى حياتها الفنية، حيث من المقرر أن يتم صباح الأحد طرح أغنيتها الجديدة «روق علينا»، إخراج بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى، وهى الأغنية التى تعتبرها نقلة نوعية فى مشوارها مع الغناء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تفاعلوا بشكل لافت للنظر على مدى الأيام الماضية مع البرومو الخاص بالأغنية، واستقبلوا عودة المطربة عليا للغناء بترحاب شديد، فأصبحت تحمل لقب «مطربة الإحساس»، خاصة أنها تقدم الأغنية الجديدة بعد غياب دام عدة سنوات، وعلى وجه الدقة منذ أن قدمت دويتو غنائي مع النجم تامر حسني في أغنية «اطمن» قبل عدة سنوات، وكانت هذه الأغنية إحدى أغاني ألبوم «اخترت صح».

وقدمت بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، أغنية «روق علينا» كأول تجربة إخراجية لها، حيث تحمست لخوض هذه التجربة نظرًا لما تتمتع به المطربة عاليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الأصوات المتميزة والتى سيكون لها شأن كبير فى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أعربت المطربة عليا عن سعادتها بلقب «مطربة الإحساس»، مشيرة إلى أن هذا اللقب عزيز على نفسها ويحملها مسئولية كبيرة أمام الجمهور الذى ـحاطها بكل هذا الحب منذ طرح «البرومو».

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