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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حفل ملكة جمال الأناقة
الأحد 08/مارس/2020 - 12:18 ص
تصوير: نادر نبيل
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