بمشاركة 34 فريقًا.. الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية بالإسكندرية

نظم فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياه البرية، اليوم السبت، الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية بمدرسة "AIS" بالإسكندرية، والتي أطلقته منظمة الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "استدامة الحياة على الأرض".وقالت مى حمادة مؤسسة الفريق لـ "الدستور"، إن تلك الاحتفالية يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي بالإسكندرية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية هو التوعية، مشيرة إلى أنها قامت بتسجيل رسمى للاحتفالية على موقع الأمم المتحدة باليوم والمكان.وأضافت أن الاحتفالية شارك بها نحو 250 شخصًا، كما تسابق 34 فريقًا كل فريق مكون من 5 أشخاص من الطلاب أو الأصدقاء أو العائلات فى المسابقة التى تم تنظيمها خلال الاحتفال، مشيرة إلى أن أسئلة المسابقة تنوعت بين السهولة والصعوبة، حيث بدأت المسابقة بعرض 50 صورة لحيوانات غير مألوفة مثل "التابير" و"الأكابي" و"الفظ" والأسلوت" و"الميركات"، وكان المطلوب كتابة الأسماء في وقت محدد، وسؤال مشابه في التصنيفات، وسؤال ثالث لمعرفة الأصوات المختلفة للحيوانات، تلاها مجموعة من الأسئلة "الشفوية"، و"المكتوبة"، ولعبة "أتوبيس كومبلية" مع تغيير الخانات لـ"ثدييات زواحف، طيور، نباتات، حشرات، وكائنات بحرية".وأوضحت أنه شارك فى المسابقة طلاب من عدة مدارس منها "الريادة، وAIS، وASA، وEELS"، بجانب مشاركة فرق من بعض الأندية والأكاديميات والأشخاص والعائلات.وأشارت "حمادة" إلى أن الجوائز انقسمت لثلاث مراكز، حيث فاز بالمركز الأول فريق "السلحفاه البحرية صقرية المنقار"، وهم طلبة مدرسة فيوتشر الأمريكية، أما المركز الثاني والثالث كان لفريق "القرش الأبيض" وفريق "أوركا" وهم طلاب مدرسة EAS.وفيما يخص جائزة التميز والالتزام والأخلاق، فاز بها فريق معهد "دون بوسكو"، وقدمت جميع الجوائز من فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف، وأحد الرعاة المتبرعين بالجوائز للطلبة المشاركين.وأكدت "مي" أن احتفالية يوم الحياة البرية انطلقت من الأمم المتحدة في عام 2013، وأن الفريق قد تبناها منذ 4 سنوات، ليكون يومًا توعويًا بمشاركة جميع الأعمار، وهو ما تم وكان نتاجه أطفال وشباب لديهم اهتمامات مشتركة ومعرفة بالحيوانات والطيور البرية الذي نأمل أن نحافظ عليها.