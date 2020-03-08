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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: الأسواق تحت السيطرة والأسعار تتحسن

الأحد 08/مارس/2020 - 12:00 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحمد عبد الرازق
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أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الأسواق تشهد تحسنًا ملحوظًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لملف الأسعار. 

ولفت «الديهي»، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «تن»، إلى متابعات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الملفات التى تهم المواطن المصري ومنها ملف الأسعار، والذى ناقشه الرئيس خلال اجتماعه صباح السبت مع الحكومة.

وأضاف «الديهي»: «بالتأكيد مش كل حاجة تمام وكانت هناك فوضى في الأسواق المصرية فيما يتعلق بالأسعار، لكن هناك تحسن فى الأسعار ولم تعد حالة جشع التجار موجودة». 

وأشار إلى أن ذلك التحسن يأتي نتيجة ضبط الأسواق، كما اختفت ظاهرة تخزين المنتجات بعد السيطرة على المتاجر المصرية. 

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