الديهي: الأسواق تحت السيطرة والأسعار تتحسن

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الأسواق تشهد تحسنًا ملحوظًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لملف الأسعار.





ولفت «الديهي»، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «تن»، إلى متابعات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الملفات التى تهم المواطن المصري ومنها ملف الأسعار، والذى ناقشه الرئيس خلال اجتماعه صباح السبت مع الحكومة.





وأضاف «الديهي»: «بالتأكيد مش كل حاجة تمام وكانت هناك فوضى في الأسواق المصرية فيما يتعلق بالأسعار، لكن هناك تحسن فى الأسعار ولم تعد حالة جشع التجار موجودة».



