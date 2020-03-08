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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل يشفي «فيتامين سى» من فيروس كورونا؟

الأحد 08/مارس/2020 - 07:05 ص
جريدة الدستور
مارسيل نظمي
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بعد الانتشار السريع لفيروس الكورونا العالمي، تداول الأشخاص حول العديد من المعلومات، ويعتبر الحديث عن فيتامين سي هو الأكثر بحثًا لرغبة الكثيرين في معرفة مدى فاعليته وتأثيره على الأمراض.

ويهتم الكثير من الأشخاص بتناول مصادر فيتامين سي المختلفة في الشتاء من أجل مكافحة الإصابة بنزلات البرد، وبحسب الموقع الطبي المتخصص "webteb"، فبحسب الدراسات أن فيتامين سي يقلل من فترة المرض، لكنه لا يعالجه، فما هي فوائد فيتامين سي؟.

- يحارب الأنفلونزا.
- يقي من نزلات البرد والأنفلونزا.

- علاج الأمراض الفيروسية
ـ يساعد فيتامين سي على الشفاء من الكثير من الأمراض الفيروسية عندما يتم استخدامه بشكل صحيح وفق الإشراف الطبي.

وتشير التوصيات بأن الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين سي تصل إلى 40 مل جرام يوميًا.

ما تأثيره على كورونا؟
يدرس الباحثون دور فيتامين سي وعلاقته بالإصابة بفيروس الكورونا الجديد، وذلك من خلال إعطاء 120 مريضًا جرعات يومية من الفيتامين.

وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة أن الجرعة التي تعطى للمرضى حاليًا عالية وأكبر من الموصى به؛ إلا أنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى يلاحظوا أي نتائج.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن تناول جرعات عالية من فيتامين سي، أي أكثر من 10 جرام يوميًا، من شأنه أن يترافق مع أعراض مزعجة، مثل:

- ألم في المعدة.
- إسهال.
- نفخة وغازات.

ولا يزال العالم بانتظار نتائج هذه الدراسة لتأكيد أو نفي دور فيتامين سي في علاج فيروس كورونا الجديد.

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