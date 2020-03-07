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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يدشن هاشتاج مصر والكويت معا لوأد فتنة الإخوان

السبت 07/مارس/2020 - 11:49 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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دشن الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» هاشتاج مصر والكويت معا، لإخماد بوادر الفتنة التي يحاول يصنعها مغرضون لإشعال الجو بين المصريين والكويتيين.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": «لا نريد الناس تتبادل كلام غير مرغوب فيه، القرار الذي اتخذته الكويت بوقف رحلاتها لمصر ترى أنه في مصلحتها، ولها الحق، لكن بعض الناس هدفها وجود توتر في الأجواء، عارفينهم وحافظينهم، وعارفين محاولاتهم للوقيعة، لكن تظل مصر والكويت معا».

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