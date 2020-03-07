أديب: الإصابة بـ«كورونا» نصيب (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الذين يسافرون كثيرًا يعرفون شئ أساسي، هو أن الإصابة بفيروس كورونا "نصيب.. يجيلك ما يجيلكش دي مسألة نصيب"، لافتًا إلى حجم البشر الذين تتعامل معهم وتختلط بهم في المطارات.وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أدعم حق أي دولة في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها للدفاع عن نفسها، لأن المسألة لم تعد بها أي إطار للمجاملة، ويجب علينا نحن أيضًا أن ندافع عن أنفسنا".وتابع: "في النهاية يجب اتخاذ الإجراءات للحفاظ على صحة وأمان الناس المتواجدين بهذه الدولة ولا مشكلة في هذا الأمر، لأن مشكلة هذا الوباء تكمن في سرعة انتشاره".