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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

انطلاق حملة «مصر تستطيع» لدعم الصناعة المحلية بالإسكندرية

السبت 07/مارس/2020 - 11:42 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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انطلقت مساء اليوم السبت، حملة «مصر تستطيع.. اشتري المصري» بالإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومبادرة «اشتري المصري» التي أطلقت مع بداية العام الحالي، وذلك لإبراز قدرات مصر في مجال  التعليم الفني، وصناعات المعادن النفيسة بكافة جوانبها، مما يصب في صالح الصناعة والاستثمار والمستهلك المصري.

وبدأ افتتاح الحملة بالسلام الوطنى، وعرض خاص لإحدى المدارس التكنولوجية التطبيقية وصناعات الحلي، وحفل غنائي أحياها النجم حمادة هلال، والفنان الكبير مدحت صالح.

كما شهد عرضًا توضيحيًا لأهمية ودور التعليم الفني في مصر، من خلال عرض أهمية المدارس التكنولوجية التطبيقية، وعلى رأسها صناعات الحلي ودورها في تطوير الصناعة المصرية، ومشاركتها في مبادرة مصر تستطيع التي تتبناها الدولة المصرية.

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