رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستثمر عقاري يكشف جهود الدولة لتنمية مدينة 6 أكتوبر

السبت 07/مارس/2020 - 11:32 م
جريدة الدستور
طباعة

عّدد الدكتور سامح مختار، رئيس القطاع العقاري لشركة ميراث العقارية، المميزات التي تتمتع بها مدينة 6 أكتوبر، حيث ذكر أن المدينة ترتفع  178 مترًا عن القاهرة، قائلا:"زي ارتفاع الهرم الأكبر خوفو، وده يخلي الجو في أكتوبر مختلف تماما".

وأضاف "مختار"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، على فضائية الصحة والجمال:" لما تطلع وفي طريقك إلى 6 أكتوبر تحس بأن فيه 5 درجات مئوية فرق عن القاهرة وخاصة في الصيف، ده يخلي الجو أولا جميل في معظم فصول السنة، وتحس إنك تتنفس هواء أكثر نقاءا".

وتابع :" الدولة مهتمة من فترة طويلة بمدينة 6 أكتوبر، والآن بها أكبر عدد من الجامعات ، وكذلك المستشفيات سواء عامة أو خاصة موجودة بشكل كبير في 6 أكتوبر"



 

موضوعات متعلقة

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

حقيقة ظهور كوكب قريب من الأرض بمكة

منسق «صن داونز» بعد تأهل الأهلي: عرفتوا سر الضحكة؟

مصر ترد على بيان إثيوبيا بشأن الجامعة العربية: «إهانة غير مقبولة»

الصور

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

«الدرويشة» فى بتانة.. الخميس

أستاذ تاريخ: الإخوان تعلموا الفاشية على يد موسوليني

بالأسماء.. الفائزون في حفل توزيع جوائز ملتقى الخط العربي (صور)

«مذكرات صلاح أبو سيف».. إصدار حديث لدار ريشة للنشر