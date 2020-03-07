مستثمر عقاري يكشف جهود الدولة لتنمية مدينة 6 أكتوبر

عّدد الدكتور سامح مختار، رئيس القطاع العقاري لشركة ميراث العقارية، المميزات التي تتمتع بها مدينة 6 أكتوبر، حيث ذكر أن المدينة ترتفع 178 مترًا عن القاهرة، قائلا:"زي ارتفاع الهرم الأكبر خوفو، وده يخلي الجو في أكتوبر مختلف تماما".

وأضاف "مختار"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، على فضائية الصحة والجمال:" لما تطلع وفي طريقك إلى 6 أكتوبر تحس بأن فيه 5 درجات مئوية فرق عن القاهرة وخاصة في الصيف، ده يخلي الجو أولا جميل في معظم فصول السنة، وتحس إنك تتنفس هواء أكثر نقاءا".

وتابع :" الدولة مهتمة من فترة طويلة بمدينة 6 أكتوبر، والآن بها أكبر عدد من الجامعات ، وكذلك المستشفيات سواء عامة أو خاصة موجودة بشكل كبير في 6 أكتوبر"







