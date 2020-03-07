«الحويج» و«بوقادم» يبحثان آخر تطورات الغزو التركي إلى ليبيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج، ونظيره الجزائري بالعاصمة الجزائرية، صبري بوقادم، آخر التطورات على الساحة الليبية في إطار التدخل التركي السافر.وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة الليبية المؤقتة، مساء اليوم السبت، في بيان أنه في إطار الجولة المغاربية التي يقوم بها، وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، التقى ظهر اليوم بنظيره الجزائري صبري بوقادم، وبحث الجانبان أخر التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل السافر والعلني للنظام التركي في الشؤون الداخلية الليبية ودعمه للجماعات المتطرفة بالسلاح والمرتزقة مما يؤثر على ليبيا ودول الجوار والفضاء المغاربي عموما.ولفت البيان إلى أن الوزيرين بحثا أيضا تفعيل دور دول الجوار في حل الازمات ومكافحة الارهاب بجميع أشكاله، منوها بأن الحويج رحب بأي دور للجزائر لحل الأزمة الليبية يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة والتوزيع العادل للثروات.