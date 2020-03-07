البحرين تدعو القادمين إليها عزل أنفسهم خوفا من تفشي «كورونا»

دعت الحكومة البحرينية، اليوم السبت، القادمين إلى المملكة من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم للبلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا.وأكدت الصحة البحرينية في بيان مساء اليوم، على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".وشددت الوزارة على مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.ودعت الوزارة إلى أن تكون كافة التدابير الوقائية متبعة حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي.