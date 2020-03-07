اجتماعات موسعة بالوادي الجديد لمواجهة «كورونا»

عقد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعا تنسيقيا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمحافطة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم.وأكد مصطفى على ضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غرفة طوارئ ولجنة أزمات متصلة بكافة المراكز علة مدار 24 ساعة.واستعرض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، خطة المديرية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه بها أو مؤكدة، وتم عمل فريق تدخل سريع لمتابعة ورصد الحالات والتعامل معها، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، للتوعية عن المرض وطرق الوقاية منه.كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى في حال ظهورها.