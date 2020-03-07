ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لمنع أي رفع محتمل للتجميد عن الأصول الليبية

طالب ليبيون، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بالتدخل مباشرة لمنع أي رفع للتجميد عن الأصول الليبية في الداخل والخارج قد تجيزه لجنة العقوبات الأممية تحت أي مبرر.وبحسب صحيفة الوسط الليبية، فقد طالب ما يسمى بـ"تحالف القوى الوطنية" في بيان، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الأصول المالية لليبيين، لافتًا إلى أن هذه الأصول تتعرض لما وصفه بـ"أبشع أنواع النهب والسّرقة والهدر"، مستشهدًا بإحاطة المبعوث الأممي بالخصوص.أشار البيان إلى أن مطالبات التحالف لجوتيريس تأتي في ضوء استشعاره بالخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين، ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن بعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون.يشار إلى أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قررت، الأسبوع الماضي، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.