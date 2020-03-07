إيطاليا تحجر صحيًا على مدن كاملة بسبب «كورونا»

أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء اليوم السبت، عن وضع‬⁩ مدن فينيسيا ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.وأعلنت السلطات الإيطالية، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 233 حالة بخلاف إصابة حوالي 6 آلاف حالة.وخصصت الحكومة الإيطالية، الخميس الماضي، 7.5 مليار يورو، لمواجهة تداعيات كورونا على اقتصادها.