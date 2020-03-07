عادل زيدان: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، برؤية الدولة المصرية في إنشاء 14 مدينة ذكية جديدة من ضمنها مدينة سفنكس الجديدة، حيث ذكر أن سفنكس تُعد ثاني مدينة بعد العاصمة الإدارية الجديدة من بين الـ 14 مدينة الجديدة بها مطار دولي تم عمله برؤية جيدة.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن المطار تم إنشائه في منطقة مميزة للغاية وقريب جدًا لمنطقة الدلتا بسبب وجود مشروع الدائري الإقليمي الجديد، وكذلك محور روض الفرج، موضحًا أن مطار سفنكس سيخفف الضغط على مطار القاهرة، بالإضافة إلى كونه مطار سياحي.

وأشار رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إلى أن السياح الذين يأتون من أجل زيارة المتحف المصري الكبير الذي يُعد هدية للعالم أجمع وكذلك زيارة الأهرامات ليس من مصلحتهم أن يأتوا عن طريق مطار القاهرة ، بل الهبوط في مطار سفنكس، وبعد 10 دقائق يمكن ان يصل للمتحف المصري الكبير والأهرامات.



