محمد إسلام رميح يفوز بلقب «The Voice Kids» للموسم الثالث

شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice Kids، مرور 6 مواهب انتقلوا للعرض النهائي من الحلقات الماضية، وتم تصفيتهم إلى 3 متسابقين.وشهدت الحلقة تنافس قوي بين المتسابقين، وكان الحكم الوحيد في بقائهم بالبرنامج هو الجمهور والذي يصوّت من مختلف الدول العربية.ودار التنافس على حمل لقب البرنامج للموسم الثالث بين المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني.واختار الجمهور المتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليكون حامل لقب الموسم الثالث من البرنامج.