«الدرويشة» فى بتانة.. الخميس

يستضيف منتدى بتانة الأدبى والفكرى والثقافى، فى السابعة مساء الخميس المقبل، الكاتبة والقاصة صفاء النجار؛ لمناقشة أحدث إصداراتها القصصية "الدرويشة" عن دار بتانة.ويشارك فى المناقشة كل من الشاعر أحمد الشهاوى، والروائية أميرة بهى الدين، والناقد والروائى الدكتور محمد سليم شوشة، والناقد الدكتور يسرى عبدالله.جدير بالذكر أن الكاتبة أصدرت من قبل عددا من الروايات والمجموعات القصصية، أبرزها "البنت التى سرقت طول أخيها، وحسن الختام".